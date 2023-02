POL-PPMZ: Mainz - Klimaaktivistinnen nach Störung einer Veranstaltung in Mainz identifiziert

Mainz-Altstadt (ots) - Zu einem Zwischenfall auf einer politischen Veranstaltung kam es am Donnerstagnachmittag in einem Veranstaltungssaal im Erbacher Hof in der Mainzer Altstadt. Zwei weibliche Klimaaktivistinnen hatten gegen 15:30 Uhr die Veranstaltung gestört und sich vor dem Rednerpult am Boden festgeklebt. Von Personen der Parteiveranstaltung wurden die Aktivistinnen unter Zuhilfenahme von Olivenöl, noch vor ...

mehr