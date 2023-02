Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt - Einbrecher bei Tat gestört

Mainz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Mittwoch, den 01. Februar 2023, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Neustadt einzubrechen, wobei er durch den Wohnungsinhaber gestört wurde. Mit der Anwesenheit des Bewohners rechnete der Einbrecher wohl nicht, als er gegen 11 Uhr vormittags mit einem Schraubenzieher versuchte das Schloss der Wohnungstür zu öffnen. Der 66-jährige Wohnungsinhaber wurde durch ein Kratzen an seiner Wohnungstür stutzig. Als er diese öffnete um nach der Ursache zu sehen, stand der Einbrecher vor ihm. Dieser flüchtete nach seinem gescheiterten Einbruchsversuch durch das Treppenhaus. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

30-40 Jahre alt, 175-180cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer Mütze und Jacke

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

