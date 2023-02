POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim - 3 Verletzte bei Verkehrsunfall

Mainz (ots) - Gleich zwei Unfälle auf der Landstraße zwischen Mainz-Gonsenheim und -Drais verursachte ein bislang unbekannter Täter mit einem gestohlenen PKW am Samstagmittag. Der Täter verschaffte sich am Samstag, dem 28.01.2023, Zutritt einem ehemaligen Postlager in Mainz, entwendete dort einen PKW-Schlüssel und stieg in das dazugehörige Fahrzeug, einen grauen Opel. Als er mit diesem aus dem Stadtgebiet Richtung ...

