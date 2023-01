Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Unfälle mit gestohlenem PKW

Mainz (ots)

Gleich zwei Unfälle auf der Landstraße zwischen Mainz-Gonsenheim und -Drais verursachte ein bislang unbekannter Täter mit einem gestohlenen PKW am Samstagmittag. Der Täter verschaffte sich am Samstag, dem 28.01.2023, Zutritt einem ehemaligen Postlager in Mainz, entwendete dort einen PKW-Schlüssel und stieg in das dazugehörige Fahrzeug, einen grauen Opel. Als er mit diesem aus dem Stadtgebiet Richtung Mainz-Drais flüchtete, fiel er zunächst einer Zeugin durch seine rasante Fahrweise auf und baute im Anschluss zwei Unfälle im Bereich der L427/Saarstraße. Vermutlich um nicht als Fahrzeugdieb enttarnt zu werden, flüchtete er von den Unfallstellen. Bis Sonntagmittag fehlte jede Spur von dem Fahrzeug und dem Täter. Aufmerksame Zeugen konnten dann aber auf dem Unicampus ein beschädigtes Fahrzeug feststellen und informierten die Polizei darüber. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den am Vortag gestohlenen Opel. Der Täter konnte durch die Zeugen der Verkehrsunfälle wie folgt beschrieben werden:

männlich, 30 - 40 Jahre alt, dunkle / evtl. lockige Haare, dunkle Jacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell