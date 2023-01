Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW-Teile gestohlen

Mainz-Bretzenheim (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Audi A6 im Stadtteil Bretzenheim zu schaffen gemacht. Der 46-jährige Besitzer staunte nicht schlecht, als er am Sonntagmorgen zu seinem Fahrzeug kam. Die Spiegelgläser beider Außenspiegel, sowie beide Nebelscheinwerfer wurden von den Tätern professionell ausgebaut und gestohlen. Erste Spurensicherungsmaßnahmen am Pkw wurden durchgeführt. Derzeit liegen allerdings keinerlei Täterhinweise vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

