Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Werbebanner durch Feuer beschädigt

Mainz-Ebersheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.05 Uhr, setzten unbekannte Täter auf einem Gehweg in der Römerstraße, vor der Hausnummer 11, Unrat in Brand. Durch das Feuer wurde ein Werbebanner an einem angrenzenden Bauzaun beschädigt. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Die Polizei konnte Spuren am Tatort sichern, die noch weiter untersucht werden. Tatverdächtige konnten trotz durchgeführter Fahndungsmaßnahmen bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3, unter der Rufnummer 06131 654310, zu melden.

