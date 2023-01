Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - wissen, wann es Zeit ist nach Hause zu gehen - Gruppe sucht mehrfach Streit

Mainz (ots)

Nachdem eine Gruppe junger Mainzer zuerst in eine Schlägerei auf dem Mainzer Messegelände verwickelt und später in der Mainzer Innenstadt an einer massiven Auseinandersetzung beteiligt war, beendete die Polizei den Abend für die drei Personen mit Platzverweisen. Zuerst gerieten die zwei 19 und ein 20-Jähriger gegen 1 Uhr am Freitag nach dem Besuch einer Veranstaltung auf dem Mainzer Messegelände in Mainz-Hechtsheim in Streit mit zwei Jugendlichen. Dabei kam es zu mindestens einer Körperverletzung durch einen 19-Jährigen, als dieser einem 17-Jährigen aus dem Hunsrück die Nase blutig schlug. Die Polizei unterband weitere Auseinandersetzungen und leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Der 19-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt 1,9 Promille. Er verließ im Anschluss mit seiner Gruppe das Messegelände.

Gegen 2:30 Uhr ist die Personengruppe um den 19-Jährigen erneut in eine Auseinandersetzung verwickelt. Am Schillerplatz provozierten sie eine Gruppe junger Männer (19, 19, 24 Jahre) bis es wieder zu einer Schlägerei kam. Zeugen berichteten später von extrem wuchtigen Schlägen durch beiden Gruppierungen. Die Polizei konnte mit insgesamt acht Einsatzkräften die Situation beruhigen und gegen Beteiligte Verfahren wegen Körperverletzungen einleiten. Da die Gruppe junger Mainzer sich durch ihr Verhalten für einen weiteren Verbleib in der Mainzer Innenstadt nicht qualifizierten, erhielten sie einen Platzverweis und mussten ihren Ausflug beenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell