Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm - Hütte in Schrebergarten aufgebrochen

Nieder-Olm (ots)

Am Mittwochnachmittag konnte durch einen aufmerksamen Zeugen ein Einbruch in eine Schrebergartenparzelle in Nieder-Olm beobachtet werden.

Zwei Männer öffneten zunächst gewaltsam das Vorhängeschloss eines Schrebergartens in der Anlage am Stadtgarten. Von der in der Parzelle befindlichen Hütte hoben die Täter die Türen aus den Scharnieren und verschafften sich so Zutritt ins Innere der Hütte. Als die Einbrecher mit gefüllten Tüten die Schrebergartenanlage wieder verließen, konnten sie von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Die Täter stiegen nach Tatausführung in einen Mercedes-Transporter mit Wiesbadener Kennzeichen, in dem sich eine weitere Person befand, ein und fuhren davon. Auch von den alarmierten Polizeikräften konnte weder der Transporter, noch die Täter angetroffen werden. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch nicht genau bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Von den drei mutmaßlichen Tätern konnten zwei Männer beschrieben werden:

Person 1: verwahrlost, Jeans, dunkle Jacke, kurze Haare, Stoppelbart, ca. 170 cm

Person 2: verwahrlost, Zipfelmütze, grüne Jacke mit orangenen Stellen, Stoppelbart

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell