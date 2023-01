Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrkartenkontrolleure bedroht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwochmorgen wurden drei Fahrkartenkontrolleure der Mainzer Mobilität bedroht und beleidigt. In einem Linienbus hatten die Kontrolleure gegen 10:50 Uhr einen 30-järhigen Mann aus Hessen festgestellt, bei dem der Verdacht bestand, dass er ohne gültigen Fahrschein den Bus genutzt hatte. An der Haltestelle in der Peter-Altmeier-Allee stiegen die Kontrolleure zusammen mit dem 30-Jährigen aus, um die Personalien aufzunehmen. Hierbei kam ein völlig unbeteiligter, 21-jähriger Wiesbadener auf die Kontrolleure zu und fing unvermittelt an sie zu beleidigen. Als die Kontrolleure dem 21-Jährigen zu verstehen gaben, dass er die Beleidigungen unterlassen solle, zog dieser plötzlich einen Schraubenzieher aus der Jackentasche und drohte damit die Kontrolleure "abzustechen". Von zwei alarmierten Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers konnte dem 21-Jährigen der Schraubenzieher abgenommen und sichergestellt werden. Der junge Mann war in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Sachverhalte aufgefallen und muss sich nun erneut strafrechtlich für sein Verhalten verantworten. Zudem wurde ihm ein Platzverweis für Teile der Mainzer Innenstadt ausgesprochen.

