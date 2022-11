Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Müllentsorgung +++

Cuxhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in Geestland OT Debstedt auf einem Wirtschaftsweg Nahe der L118, gegenüber der Deponie, illegal Hausmüll entsorgt. Festgestellt wurde dies durch die Polizei am Vormittag des 01.11.2022. Wer Hinweise zur illegalen Müllentsorgung geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Langen unter 04743-928 270.

