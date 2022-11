Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer verunfallen auf der B495 schwer

Cuxhaven (ots)

Osten/B495. Am gestrigen Montag (31.10.2022) befuhr eine Gruppe mehrerer Motorradfahrer gegen 15:00 Uhr die Bundesstraße 495 in Richtung Wischhafen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten zunächst zwei Motorräder innerhalb dieser Gruppe. Ein 20-jähriger Wischhafener mit Beifahrerin fuhr hierbei auf das Motorrad eines weiteren 20-jährigen Mannes, ebenfalls aus Wischhafen, auf und stürzte. Eine 25-jährige Wischhafenerin kollidierte im Anschluss mit den verunfallten Motorrädern. Durch den Unfall wurden der Unfallverursacher und seine Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Wischhafener, welcher ebenfalls gestürzt war, verletzt sich bei dem Unfall leicht. Die 25-jährige blieb unverletzt. Alle Motorräder waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell