Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gemeinsame Großkontrolle am Wesertunnel - Diverse Verstöße festgestellt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Dedesdorf/B437. Am gestrigen Freitagabend (28.10.2022) führten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven zusammen mit Beamten des Hauptzollamtes Bremen und der Unterstützung des THW sowie der Straßenmeisterei Brake eine Großkontrolle am Ausgang des Wesertunnels in Fahrtrichtung Cuxhaven durch. Insgesamt waren jeweils rund 25 Einsatzkräfte im Einsatz. Das THW unterstützte hierbei mit der umfangreichen Ausleuchtung der Kontrollstelle und der Versorgung der Einsatzkräfte, die Straßenmeisterei mit der Absicherung und der Verkehrsführung.

Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Feststellung der Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer, sprich ob diese beispielsweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln unterwegs waren.

Insgesamt wurden rund 250 Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden diverse Verstöße festgestellt, darunter:

- In insgesamt acht Fällen wurden geringe Mengen Betäubungsmittel wie Cannabis und Kokain aufgefunden und sichergestellt

- in zwei Fällen waren Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Den beiden Personen wurden eine Blutprobe entnommen

- Ein Fahrzeugführer war ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

- Insgesamt wurden sieben Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt, darunter eine mitgeführte Schreckschusswaffe und sechs Hieb-/Stichwaffen. Alle wurden sichergestellt

- Ein gefälschtes Ausweisdokument wurde sichergestellt

- Drei Personen waren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben

- An vier PKW wurden Bauartveränderungen festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten

- Bei einer Person wurden unverzollte Zigaretten sichergestellt

Des Weiteren wurden mehrere kleinere Verkehrskordnungswidrigkeiten wie nicht mitgeführte Dokumente oder Ausrüstungsgegenstände festgestellt.

Der Einsatzleiter, Polizeikommissar Marius Masia, zeigte sich sehr zufrieden mit der Kontrolle: "Die Anzahl der festgestellten Verstöße zeigt, dass wir auch weiterhin derartige Kontrollen durchführen müssen, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen."

