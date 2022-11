Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung in Lamstedt (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. In der Nacht vom Donnerstag (27.10.2022) auf Freitag (28.10.2022) wurde in Lamstadt, in der Nähe der Kreisstraße 21, im Westerberg, eine größe Menge an Glasscherben, Steinen sowie vermutlich asbesthaltige Dachplatten von einem unbekannten Täter entsorgt. Der Unrat wurde, vermutlich mit einem Lkw mit Zwillingsbereifung auf der Hinterachse, auf die Wiese eines Landwirts gefahren und dort neben einem Misthaufen abgekippt.

Nach erster Schätzung dürfte es sich um ca. 7 Kubikmeter Müll handeln. Da es sich hauptsächlich um Glasscherben handelt, könnte der Müll aus dem Abbruch einer ehemaligen Kartoffelscheune oder eines Gewächshauses stammen. Teile der vermutlich asbesthaltigen Zementfaserplatten sind an der Unterseite mit einer gelben Dämmschicht versehen.

Der Landwirt steht nun vor dem Problem der Entsorgung, da die Aufnahme sämtlicher Scherben auf der Wiese nur schwer möglich sein wird. Personen, die Hinweise zu tatrelevanten Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) oder der Polizeistation Lamstedt (Telefon 04773 880340) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell