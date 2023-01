Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau - Maskenstreit im Bus eskaliert

Mainz (ots)

Weil er gestern Mittag gegen 13 Uhr, in einem Bus der Linie 62 in Weisenau keine Maske trug, wurde ein 26-Jähriger durch den Busfahrer zunächst aufgefordert, diese zu tragen. Dem kam er zunächst widerwillig nach, zog die Maske aber, als der Busfahrer sich von ihm wegdrehte, herunter. Dieser forderte ihn daraufhin auf, den Bus zu verlassen. Auch dem kam der Mann nicht nach. Einem weiteren Fahrgast, einem 25-Jährigen aus Hessen, dauerte die daraus entstandene Diskussion offensichtlich zu lange so dass er den Mann an dessen Jacke packte und aus dem Bus ziehen wollte. Dieser reagierte darauf jedoch mit Beleidigungen und Schlägen und spuckte dem Hessen ins Gesicht. Polzisten konnten den Streit schlichten und leiteten Ermittlungsverfahren ein. Zur Aufklärung des Vorfalls werden die Videoaufnahmen aus dem Bus angefordert. Die Maskenpflicht im ÖPNV in Rheinland-Pfalz endet am 1. Februar 2023.

