Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - gemeinsame Radstreife mit dem Verkehrsüberwachungsamt

Mainz (ots)

Bei gemeinsamen Radstreifen von Mitarbeitern des Verkehrsüberwachungsamtes der Stadt Mainz und der Polizei Mainz werden zuständigkeitsübergreifend der Verkehr überwacht und Verkehrsverstöße geahndet. So auch am gestrigen Dienstag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Dabei wurden 25 Verkehrsverstöße geahndet. Acht PKW-Fahrer parkten ihr Fahrzeug auf dem Radfahrschutzstreifen in der Gärtnergasse. Sieben PKW Fahrer befuhren die Fußgängerzone am Schillerplatz, vier Radfahrer befuhren die Gaustraße verbotswidrig in Richtung Innenstadt und 5 waren bei Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs. Weiterhin nahmen die Polizisten einen Fahrraddiebstahl auf und stellten bei einem Kraftfahrzeug fehlenden Versicherungsschutz und somit einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Die gemeinsamen Radstreifen werden auch in Zukunft durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell