POL-PPMZ: Mainz - Zivilcourage - Handwerker sorgt sich um Kundin

Ober-Olm (ots) - In der am gestrigen Tag veröffentlichten Pressemeldung wegen des Unfalls bei dem ein 6-jähriges Mädchen verletzt wurde, ist die falsche Örtlichkeit angegeben. Bei der tatsächlichen Unfallörtlichkeit handelt es sich nicht um Nieder-Olm sondern um die Grabenstraße in Ober-Olm. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: ...

mehr