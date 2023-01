POL-PPMZ: Korrektur - Pressemeldung 6-jähriges Kind bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Mainz (ots) - Nachdem die Polizei am Freitagmorgen (20.01.23) eine Verkehrsunfallflucht in der Großen Bleiche festgestellt und nach dem flüchtigen Fahrer gesucht hatte, meldete dieser sich am Abend bei der Polizei in Oppenheim und erklärte, der Fahrer gewesen zu sein. Gegen den 25-jährigen Fahrer aus Rheinhessen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen "Unerlaubtes ...

mehr