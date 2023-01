Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Unfallflucht in der Großen Bleiche, Fahrer stellt sich

Mainz (ots)

Nachdem die Polizei am Freitagmorgen (20.01.23) eine Verkehrsunfallflucht in der Großen Bleiche festgestellt und nach dem flüchtigen Fahrer gesucht hatte, meldete dieser sich am Abend bei der Polizei in Oppenheim und erklärte, der Fahrer gewesen zu sein. Gegen den 25-jährigen Fahrer aus Rheinhessen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" geführt werden. Er sagte jedoch zu, die Schadensregulierung für die beschädigten Pfosten der Stadt Mainz, sofort veranlassen zu wollen.

