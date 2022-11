Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Manipulationen an Geldautomaten

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.11.2022, 00:00 Uhr bis 26.11.2022, 10:11 Uhr Ort: Zweibrücken, Ixheimer Straße 176 SV:

Ein Kunde der Sparkassen-Filiale in der Ixheimer Straße in Zweibrücken wendete sich am Samstag an die Polizei, als er Beschädigungen an zwei Geldautomaten feststellte. An den Geldautomaten sind die "'Sichtschutz-Gummis' um die Tastenfelder herum ganz oder teilweise abgeschnitten worden. Dies dient erfahrungsgemäß dazu das Anbringen von technischem Gerät und das Ausspähen der PIN-Eingabe zu ermöglichen.

Durch die Sparkasse wurden die beschädigten Geldautomaten umgehend außer Betrieb genommen.

Inwieweit ein Vermögensschaden bei Personen entstanden ist, die versucht haben Geld abzuheben, ist derzeit nicht bekannt. Hierzu hat die Kriminalpolizei bereits Ermittlungen aufgenommen. Personen, die an den betroffenen Geldautomaten seit dem Freitag, 18.11.2022 Geld abgehoben haben, werden gebeten, ihre Kontobewegungen zu überprüfen und sich bei Unregelmäßigkeiten umgehend an die Polizei und ihre Bank zu verwenden.

Zeugen, die verdächtige Personen an Geldautomaten, insbesondere in der Ixheimer Straße in Zweibrücken wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06332-976 0 oder der Onlinewache der Polizei https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache zu melden.

Die Polizei empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern Bankautomaten vor der Bedienung auf etwaige technische Veränderungen zu prüfen. Weiterhin sollte bei der Eingabe des PIN darauf geachtet werden, dass dieser durch das Bedecken der Finger geschützt wird. |pizw

