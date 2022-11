Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Hinweise nach Beschädigung in Kirche gesucht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 13.11.2022 entzündeten unbekannte Personen zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr ein Feuer im Kreuzgang der St. Bonifatius Kirche in Freckenhorst. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht aus, beschädigte jedoch an der Stelle den Steinfußboden. Die Unbekannten beschmierten noch eine Wand des Kreuzgangs mit Ruß. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen in oder an der Kirche gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

