Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211229 - 1532 Frankfurt - Dornbusch: Vitrinen zerstört

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Dienstag (28. Dezember 2021) zerstörte ein bislang Unbekannter zwei Plexiglasvitrinen auf dem Gelände des Iranischen Generalkonsulats. Auch der kostbare Inhalt wurde dabei beschädigt.

Gegen 00:00 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf mit, soeben eine dunkle Gestalt beim Einschlagen von zwei Vitrinen in der Raimundstraße beobachtet zu haben. Anschließend sei die Person zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sie fest, dass bei beiden Vitrinen die Hauben eingeschlagen und die Behältnisse so komplett zerstört wurden. Doch damit nicht genug: Auch die in den Vitrinen ausgestellten Porzellanskulpturen zweier Dichter ("Goethe" und "Hafis") gingen zu Bruch. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben erfolglos. Die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell