Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211229 - 1531 Frankfurt-Schwanheim: Beweise am Tatort zurückgelassen - Ladendiebin überführt

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (28. Dezember 2021) hat eine 31-jährige Frau einen Ladendiebstahl begangen und ergriff anschließend die Flucht; jedoch ohne Erfolg. Beweise am Tatort überführten die Diebin schließlich.

Gegen 16.30 Uhr befand sich die 31-Jährige in einem Supermarkt in der Straße Am Försterpfad. Nach und nach verstaute sie Tortellini, Eiskaffee, Hundefutter sowie leckerlies in ihre Tasche. Statt für ihren Einkauf aufzukommen, verließ sie unverrichteter Dinge mitsamt dem Diebesgut das Geschäft. Hierbei hatte sie die Rechnung jedoch ohne eine Mitarbeiterin des Marktes gemacht, welche sie auf den Diebstahl ansprach. Die Tatverdächtige dachte jedoch nicht daran, sich dazu zu äußern und versuchte zu fliehen. Die 25-jährige Mitarbeiterin reagierte schnell und ergriff die Tasche der mutmaßlichen Diebin, in welcher die gestohlene Ware enthalten war. Die Frauen zogen nun beide an der Tasche. Die 25-Jährige konnte das "Duell" schließlich für sich gewinnen, woraufhin die mutmaßliche Ladendiebin nun endgültig die Flucht ergriff.

Die alarmierte Polizei fand in der besagten Tasche den Ausweis der Tatverdächtigen und suchte diese an ihrem Wohnort auf. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen die 31-jährige Frau dauern an.

