POL-F: 211227 - 1528 Frankfurt-Riedberg: Handtaschenraub

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 30-jährige Frau war am Sonntag, den 26. Dezember 2021, gegen 19.25 Uhr, zu Fuß unterwegs durch den Kätcheslachpark, zwischen Rudolf-Schwarz-Platz und Altenhöferallee. In Höhe der Sporthalle des Riedberg-Gymnasiums traten plötzlich zwei bislang unbekannte Täter von hinten an sie heran und zerrten an der über der Schulter getragenen Handtasche sowie an dem mitgeführten Rollkoffer. Die Geschädigte versuchte, Tasche und Koffer festzuhalten, stürzte dabei jedoch zu Boden und verletzte sich. Die Täter entfernten sich nun mit der Handtasche und dem Rollkoffer, ließen diesen jedoch nach einigen Metern stehen. Die 30-Jährige musste noch vor Ort ambulant behandelt werden. In der schwarzen Damenhandtasche befanden sich die Personalpapiere, der Impfausweis, Bankarten und Bargeld in Höhe von etwa 180 EUR.

Einen der Täter beschreibt die Geschädigte als 15-16 Jahre alt, 160-165 cm groß, von dunkler Hautfarbe und schlank. Er trug eine schwarze OP-Maske und war insgesamt dunkel gekleidet. Auch der zweite Täter war dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551499.

