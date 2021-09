Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Imbisswagen

Roßbach (Wied) (ots)

Am Sonntag, 26.09.2021 wurde im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 11:00 Uhr die Tür eines Imbisswagens an der Wiedhalle in Roßbach/Wied aufgebrochen. Vermutlich hatten der / die Täter Hunger, es wurden Bratwürste erwärmt. Durch den / die Täter wurde die Tiefkühltruhe geöffnet und nicht wieder verschlossen, die darin enthaltene Lebensmittel tauten auf und waren somit nicht mehr zu verwenden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell