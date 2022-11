POL-PDPS: Alkoholisiert mit PKW unterwegs

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Ottostraße ein VW Tiguan durch eine Glasflasche beschädigt. Unbekannte Täter warfen vom "Alten Friedhof" eine Glasflasche in Richtung eines in der Ottostraße geparkten VW Tiguan. Hierbei wurde die Scheibe der Fahrertür beschädigt. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei ...

mehr