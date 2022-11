Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Käshofen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 23.11.2022, 19:30 Uhr - 24.11.2022, 10:00 Uhr Ort: Käshofen, Höhenstraße 13 c SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte offenbar beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in Richtung Zweibrücken geparkten braunen Dacia Duster und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der linken Seite des geparkten Dacia entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich anhand der Spurenlage um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

