Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bei Unfall Kind leicht verletzt und geflüchtet

Pirmasens (ots)

Am Montagmittag gegen 12:10 Uhr fuhr eine Autofahrerin mit ihrem graueren Pkw aus der Hofeinfahrt des Anwesens Alleestraße 28 und kollidierte mit einem zu dieser Zeit auf dem Gehweg laufenden Kind. Nach der Kollision entfernte sich die Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzung des Jungen am rechten Bein zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell