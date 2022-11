Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsversuch in Bäckereifiliale

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, zwischen 20:00 und 04:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Haupteingangstür und danach das seitliche Fenster einer Bäckereifiliale in der Lindersbachstraße aufzuhebeln. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

