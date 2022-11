Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen; Pkw überschlägt sich

Zweibrücken (ots)

Zeit: 24.11.2022, 17:27 Uhr

Ort: Zweibrücken, Autobahn 8 in Rtg. Pirmasens, AS Contwig. SV: Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin, die die Einfädelungsspur der A 8 an der Anschlussstelle Contwig befuhr, übersah den auf der rechten Fahrspur herannahenden Pkw eines 35-jährigen Mannes, so dass es beim Auffahren auf die Autobahn zum seitlichen Zusammenprall der beiden Pkw kam. Durch den Kontakt geriet der Pkw der 24-Jährigen außer Kontrolle, überschlug sich und landete im Grünstreifen rechts neben der Autobahn. Durch den Überschlag wurden die Fahrerin und ihr 10-jähriger Mitinsasse verletzt - glücklicherweise offenbar nur leicht, so dass sie sich selbständig aus dem Pkw befreien konnten. Die Verletzten wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr musste zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe hinzugezogen werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell