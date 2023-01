Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch, Täter klettern auf Balkon

Undenheim (ots)

Am Montagnachmittag brachen bisher unbekannte Täter in ein Haus in der Konrad-Adenauer-Straße in Undenheim ein. Mit einer Leiter kletterten der oder die Einbrecher zunächst auf den Balkon des Einfamilienhauses, brachen von hier aus ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Hausinnere. Die Täter entwendeten diverse Uhren und flüchteten anschließend nach derzeitigem Ermittlungsstand wieder über den Balkon. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort erste Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell