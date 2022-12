Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Buschdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Bonn (ots)

Am Freitagabend (16.12.2022) brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Klosterweg in Buschdorf ein.

Zur Tatzeit gelangten die mutmaßlichen Einbrecher in den rückwärtigen Gartenbereich des Hauses und brachen eine Terrassentür auf. Gegen 18:20 Uhr zurückkehrende Hausbewohner nahmen einen Schatten im Wohnzimmer wahr. Von den plötzlichen Bewegungen überrascht, flüchteten die Täter ohne Beute über den Zugangsweg vom Tatort. Sie können derzeit nicht näher beschrieben werden. Die Bewohner stellten schließlich die aufgehebelte Terrassentüre fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell