Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221004-2: Zweiradfahrende nach Verkehrsunfällen mit Flucht leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei sucht Unfallbeteiligte

Zur Klärung von zwei Verkehrsunfällen in Brühl und Wesseling sind die Beamten des Verkehrskommissariats derzeit auf der Suche nach Zeugen sowie den unfallbeteiligten Autofahrenden und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am frühen Sonntagmorgen (4. Oktober) zog sich eine Fahrradfahrerin (35) bei einem Verkehrsunfall in Brühl leichte Verletzungen zu. Die 35-Jährige sei auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs der Eichendorffstraße und der Pingsdorferstraße unterwegs gewesen. Eine Person sei dann mit ihrem Kleinwagen in den Kreisverkehr eingefahren. Um eine Kollision zu verhindern habe die Zweiradfahrerin stark gebremst. Sie sei von ihrem Pedelec gestürzt und verletzte sich leicht. Der Autofahrer sei in Richtung Pingsdorfer Straße davon gefahren.

Am Freitagmittag (30. September) wurde eine E-Scooterfahrerin (52) in Wesseling leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen war die Zweiradfahrerin auf der Gartenstraße in Fahrtrichtung der Straße "Am neuen Garten" unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen habe sie ein Kleinwagen überholt und sei vor ihr eingeschert. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe die 52-Jährige so stark gebremst, dass sie über den Lenker gestürzt sei. Dabei zog sich die Frau die leichten Verletzungen zu. Der Fahrer des roten Autos sei weiter gefahren.

Alarmierte Polizisten nahmen beide Verkehrsunfälle auf. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell