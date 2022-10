Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221004-1: Räuber erbeuteten Smartphone und Bargeld

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen.

Polizisten haben in Kerpen in der Nacht zu Montag (3. Oktober) die Fahndung nach einer vier- bis fünfköpfigen Personengruppe aufgenommen, die einem 28-Jährigen sein Smartphone und Bargeld geraubt haben soll.

Der Geschädigte habe gegen zwei Uhr, nachdem er mit der Bahn in Kerpen-Horrem angekommen sei, auf dem Park und Ride Parkplatz an der Straße "Im Gleisdreieck" auf einen Bekannten gewartet, der ihn abholen sollte. Währenddessen habe ihn eine Gruppe von vier bis fünf Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren nach einer Zigarette gefragt. Er gab an, keine Zigarette zu haben, so dass die Unbekannten weitergingen. Die Männer seien umgekehrt. Einer von ihnen soll den 28-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seines Smartphones gefordert haben. Im Anschluss habe man ihn geschlagen, auf den Boden gezogen, seine Kleidung durchsucht und sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse entwendet. Die Gruppe sei danach mit der Beute in Richtung des Gleises 19 geflohen.

Die Täter sollen alle schwarze Haare, dunkle Vollbärte und braune Augen haben. Zur Tatzeit seien die Männer dunkel gekleidet gewesen. Zwei von ihnen sollen einen Kapuzenpullover getragen haben.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

