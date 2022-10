Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221002-2: Autos durch Brand beschädigt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen!

Das geparkte Auto einer 31-jährigen Geschädigten brannte in der Nacht zu Sonntag (02. Oktober) gegen 04:26 Uhr auf einem Parkplatz am Schlangenpfad in Hürth. Ein Zeuge informierte die Feuerwehr, nachdem er durch laute Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam geworden war. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Auto bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die beiden links und rechts neben dem vollständig ausgebrannten Auto abgestellten Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls erheblich beschädigt.

Kriminalpolizisten nahmen den Tatort in Augenschein und sicherten Spuren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 11 in Verbindung zu setzen. (rb)

