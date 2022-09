POL-REK: 220930-4: Fahndungsrücknahme: Vermisster aus Pulheim tot aufgefunden

Bergheim (ots) - Polizei stellt technisches Equipment sicher Am Donnerstagmittag (29. September) hat ein 23-Jähriger in Bergheim versucht mit Hilfe einer Kamera in seinem Mundschutz und einem Ohrhörer in seinem Ohr bei der theoretischen Fahrprüfung zu betrügen. Polizisten durchsuchten den Mann, der bereits mehrere Prüfungsversuche absolviert haben soll und ...

