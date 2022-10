Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221002-1 Einbruch in Wettbüro

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aufmerksame Zeugen reagierten schnell und informierten die Polizei über den Notruf 110.

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem Einbruch in ein Wettbüro nach mehreren Tätern. Am frühen Sonntagmorgen (02. Oktober) sind mehrere Unbekannte gewaltsam in die Geschäftsräume eines Wettbüros in Wesseling eingedrungen und flüchteten vor Eintreffen der Polizisten.

Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, als sie gegen 03:07 Uhr einen Knall auf der Keldenicher Straße wahrnahmen. Polizisten stellten am Tatort fest, dass die Täter die Scheiben des Wettbüros mit Gullideckeln eingeschlagen hatten. Diese hatten die Täter zuvor in einer Nebenstraße aus der Fahrbahn entnommen. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten mit vermutlich zwei Fahrzeugen vom Tatort.

Kriminalpolizisten begutachteten den Tatort und sicherten Spuren.

Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

