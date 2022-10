Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221002-3: Fahndungsrücknahme: Vermisster 32-Jähriger tot aufgefunden

Bedburg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4 vom 28. September 2022

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Eine Zeugin hat den als Vermisst gemeldeten 32-Jährigen am Sonntagmittag (2. Oktober) in Bedburg-Lipp in einem kleinen Waldstück tot aufgefunden. Polizisten sind derzeit an der Fundstelle und treffen die erforderlichen Einsatzmaßnahmen. Auch Fachleute der Kriminalpolizei sind am Einsatzort und haben bereits mit der Spurensicherung begonnen.

Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um anwesende Personen und wird zeitnah mit der Zeugin Kontakt aufnehmen, die den Leichnam gefunden hat.

Gegen 12.45 Uhr erhielt die Polizei über den Notruf die Information über einen aufgefundenen Toten. Die hinzugerufenen Beamten fuhren umgehend zu dem beschriebenen Ort, wo sich das zuvor Geschilderte bestätigte.

Die Todesumstände sind Bestandteil der bereits aufgenommenen Ermittlungen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell