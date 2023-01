Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Nieder-Olm (ots)

Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich am Dienstag, dem 24.01.2023, bislang unbekannte Täter Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Teufelspfad in Nieder-Olm. Tagsüber befand sich die Inhaberin der Wohnung auf der Arbeit, dies nutzten die Einbrecher aus, um über den Garten auf die Terrasse des Mehrfamilienhauses zu gelangen. Dort hebelten sie die Terrassentür sowie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. In dieser durchwühlten die Täter alle Schränke und entwendeten einen Tresor, Bargeld, Silberunzen, eine Goldmünze und diversen Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Täter flüchteten nach bisherigem Ermittlungsstand im Anschluss an die Tat wieder über die Terrasse. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell