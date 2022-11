POL-RT: Durch Schockanrufer betrogen

Reutlingen (ots) - Neuhausen (ES): Geldausgabeautomat gesprengt (Zeugenaufruf) Den Geldausgabeautomaten eines Geldinstituts haben drei bislang unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen in der Marktstraße in Neuhausen gesprengt und ausgeplündert. Gegen 2.15 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall aufgeschreckt und sahen drei Männer in einem schwarzen Audi RS 6 Avant in Richtung Esslinger Straße flüchten. Wie ...

