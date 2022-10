Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifenstecher treibt sein Unwesen.

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Freitag, den 28. Oktober auf Samstag, den 29. Oktober kam es zu einer Sachbeschädigung der besonders dreisten Art in der Unteren Flurstraße in Idar. Hier zerstach ein bislang unbekannter Täter mit einem Messer gleich zwei Reifen eines schwarzen Renault Kombi, welcher am Fahrbahn abgestellt war. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Tel. 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell