POL-BI: 250 Baumsetzlinge ausgerissen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Theesen - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Autofahrer, der bereits am Mittwoch, 27.04.2022, mit seinem Fahrzeug einen Radfahrer in Theesen touchiert haben soll. Gegen 22:30 Uhr war ein 34-jähriger Bielefelder auf dem Horstheider Weg stadtauswärts unterwegs. Er beabsichtigte nach links in den Türkisweg abzubiegen, als sich plötzlich von hinten ein Pkw näherte. ...

