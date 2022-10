Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Taxi-Fahrer und Pizza-Bote Ziel eines Raubüberfalls

Minden (ots)

Ein Taxi-Fahrer und Pizza-Bote waren am Montag (24.10.) das Ziel von Raubüberfällen. Während die Täter beim Auslieferungsfahrer Beute machen konnten, konnte der Droschkenfahrer zumindest dies verhindern.

Zunächst wurde ein Taxi-Fahrer (32) von seiner Zentrale gegen kurz nach halb fünf zur Bushaltestelle Bachstraße Ecke Kleine Dombrede beordert. Dort nahm er einen circa 20 Jahre alten Fahrgast auf. Das vorgegebene Ziel lautete Lerbeck. Zunächst sollte aber eine Bank in der Straße "Am Exerzierplatz" angefahren werden. Hier angekommen, zückte der Mann ein Messer und forderte die Barschaft des Fahrers. Dieser konnte noch den Notruf drücken, sodass der auf eine Größe von 170 Zentimetern geschätzte Unbekannte, der kurze dunkle Haare sowie leichten Vollbart hatte, ohne Beute in Richtung Steinkreuzstraße flüchtete. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose sowie einem hellen Pulli, worüber er eine gelbe Warnweste trug.

In den Abendstunden des Montags war dann ein Auslieferungsfahrer das Ziel eines Überfalls. Gegen 21.30 Uhr wollte er in der Straße "Zur Schmiede" Pizza ausliefern. An der angegebenen Adresse fand er aber zunächst keinen Kunden. In der Folge wurde er auf der Straße von einem Unbekannten angesprochen. Dieser sowie ein plötzlich hinzukommender Komplize bedrohten ihn plötzlich mit einem Messer und forderten die Geldbörse. Nachdem der 25-Jährige selbige übergeben hatte, entnahmen sie das Bargeld sowie seine Bankkarte. Nachdem sie die PIN-Nummer herausgefordert hatten, hielt ihn einer in Schach, während der zweite Täter mit dem Pizza-Taxi zur Bank im Grillepark fuhr und Geld vom Konto abhob. Nach dessen Rückkehr flüchteten die Räuber. Sie wurden auf cirka 16 bis 18 Jahre geschätzt und sprachen Deutsch.

Hinweise an die Kripo erbitten sich die Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell