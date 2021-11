Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Dettenheim - Alkoholisierter 44-Jähriger kollidiert mit Pkw

Dettenheim (ots)

Mit rund 0,8 Promille wurde ein 44-jähriger Pkw-Fahrer von der Polizei erwischt, nachdem er am frühen Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Dettenheimer Hauptstraße verursacht hatte.

Eine in Gegenrichtung fahrende 59-Jährige versuchte noch einen Unfall zu verhindern und hielt am Fahrbahnrand an. Trotz ihres Ausweichmanövers stieß der 44-Jährige noch gegen ihren Pkw.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.



