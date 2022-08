Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Brand eines Pkw auf Parkplatz, Feuerwehr auf Anfahrt, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Gegen 02:05 Uhr am Mittwochmorgen geriet ein Opel Combo auf einem Firmenparkplatz in der Eisenbahnstraße in Brand. Der Brand breitete sich schnell vom Motorraum auf das gesamte Fahrzeug aus, so dass es nach kurzer Zeit in Vollbrand stand. Die verständigte Feuerwehr konnte das vollständige Abbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern.

Der Transporter stand glücklicherweise mit Abstand zu weiteren geparkten Fahrzeugen auf dem Parkplatz, so dass diese durch den Brand keinen Schaden nahmen.

Der Sachschaden des Opel wird auf ca. 8.000 EUR geschätzt.

Bislang ergaben sich keine Hinweise auf die Ursache für den Brand. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen hierfür übernommen.

