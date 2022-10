Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Windmühlenstraße

Trier (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 27. Oktober 2022, gegen 12.00 Uhr musste ein Pkw in der Windmühlenstraße, Fahrtrichtung Feldstraße, einem entgegenkommenden Pkw nach rechts ausweichen, da der Entgegenkommende sich zu weit auf der Gegenspur befand. Der Ausweichende kollidierte mit einem parkenden Pkw, und es entstand Sachschaden. Das entgegenkommende, unfallverursachende Fahrzeug, verließ daraufhin unerlaubt die Unfallstelle. Ersten Hinweisen nach befanden sich hinter dem Unfallverursacher zwei Pkw, deren Insassen womöglich den Unfall beobachtet haben. Zudem dürfte ein Fußgänger im Nahbereich den Unfall ebenfalls bemerkt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Wache der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

