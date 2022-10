Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Eisbär-Skulptur

Fischbach (ots)

In der Zeit von Freitag, 21.10.2022, 08.00 Uhr bis Montag, 24.10.2022, 07.30 Uhr wurde durch unbekannte Täter durch Übersteigen eines Tores oder einer Mauer eine Eisbär-Skulptur von einem Grundstück in der Hauptstraße in der Ortsgemeinde Fischbach entwendet. Der Eisbär gehört zu einem Gesamtkunstwerk, ist aus Kunststoff gefertigt und sollte in der Adventszeit 2022 wieder aufgestellt werden. Der Eisbär liegt auf dem Rücken und trägt auf seinen Pfoten eine Glasplatte. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

