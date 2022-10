POL-PDTR: Diebstahl aus PKW

54316 Schöndorf (ots) - Am 26.10.22, im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 07:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Hauptstraße in Schöndorf am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten PKW durch zerkratzen der rechten Fahrzeugseite. Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil Trierer Straße 53 54411 Hermeskeil 06503-9151-0 ...

