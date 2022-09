PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Frau bei Limburg belästigt+++Autos in Limburg aufgebrochen+++Feuerwehrhaus beschmiert+++Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt+++

Limburg (ots)

1. Frau bei Limburg belästigt,

Limburg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 01.09.2022, 12:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag wurde auf einem Feldweg bei Limburg eine Frau sexuell belästigt, sie konnte vor dem Täter fliehen. Die 21-Jährige war gegen 12:00 Uhr mit einem Hund auf dem Feldweg zur Emsbachbrücke spazieren. Hierbei bemerkte sie, dass ein Mann auf einem Fahrrad ihr folgte. An der Emsbachbrücke stieg der Mann vom Fahrrad und näherte sich der Frau. Anschließend bedrängte er sie und wollte sexuellen Kontakt. Als die 21-Jährige an dem Täter vorbeilief, um zu fliehen, begrapschte der Mann sie. Es gelang der Frau sich der Situation zu entziehen, der Mann floh mit dem Fahrrad weiter in Richtung Feld. Beschrieben wurde der Täter als circa 25 Jahre alt, 180 cm groß, sportlich, schwarze, kurze Haare und Drei-Tage-Bart sowie "indisches/pakistanisches Aussehen". Er war mit einem schwarzen Sportshirt und einer Sporthose bekleidet, fuhr ein schwarzes, modernes Sportfahrrad und soll kaum deutsch gesprochen haben. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Autos in Limburg aufgebrochen,

Limburg, Gutenbergring und Eifelstraße, Mittwoch, 31.08.2022 bis Donnerstag, 01.09.2022

(wie) In den letzten Tagen wurden in Limburg Autos aufgebrochen und Gegenstände daraus gestohlen. Unbekannte Täter brachen einen grauen Hyundai in der Eifelstraße sowie einen roten Peugeot im Gutenbergring auf. Aus dem Hyundai entwendeten sie eine hochwertige Sonnenbrille mit Sehstärke, aus dem Peugeot wurde Bargeld aus der Mittelkonsole gestohlen. In beiden Fällen schlugen die Täter eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein und gelangten so in das Innere der Autos. Dabei entstand Sachschaden, der jeweils erheblich höher als der Wert der Beute war. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

3. Diebe machen in einer Garage Beute,

Limburg, Westerwaldstraße, Mittwoch, 31.08.2022, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 01.09.2022, 20:30 Uhr

(wie) In Limburg entwendeten Diebe am Mittwoch oder Donnerstag mehrere Gegenstände aus einer Garage. Die Unbekannten betraten über eine unverschlossene Tür die Garage in der Westerwaldstraße direkt an einem Wohnhaus. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Mountainbike und ein Akku-Schleifwerkzeug. Anschließend entkamen sie mit der Beute im Wert von circa 1.000 EUR unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Feuerwehrhaus beschmiert,

Weilmünster-Langenbach, Schulstraße, Mittwoch, 31.08.2022 bis Donnerstag, 01.09.2022

(wie) In den letzten Tagen wurde in Langenbach das Feuerwehrhaus beschmiert und so beschädigt. Unbekannte nutzten einen unbeobachteten Moment und beschmierten die Außenwand des Feuerwehrhauses an der Schulstraße in Langenbach mit Farbe. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 erbeten.

5. Beim Unkrautvernichten Brand ausgelöst, Elbtal-Dorchheim, Vogelsanger Weg, Donnerstag, 01.09.2022, 16:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag setzten zwei Männer aus Versehen eine Grünfläche an der Elbtalschule in Brand. Die beiden Männer wollten mit einem Gasbrenner Unkraut am Sportplatzgelände vernichten, als hierdurch der angrenzende Grünbewuchs in Richtung Elbtalschule in Brand geriet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, deren Gerätehaus glücklicherweise direkt an den Sportplatz angrenzt, hatte sich das Feuer auf etwa einen Hektar ausgeweitet. Bei den Löscharbeiten unterstützte auch die Feuerwehr aus Hadamar. So konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Hierdurch blieb es lediglich bei einem Flurschaden. Feuerwehr und Polizei weisen aus diesem Anlass nochmals darauf hin, dass der Einsatz von Gasbrennern zur Unkrautvernichtung derzeit eine schlechte Idee ist und schnell Feuer auslösen kann.

6. Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt, Hünfelden, Kreisstraße 505, Freitag, 02.09.2022, 06:30 Uhr

(wie) Am frühen Freitagmorgen wurde bei Hünfelden ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall verletzt. Der 52-Jährige war mit einer Yamaha auf der K 505 zwischen Heringen und Kaltenholzhausen unterwegs, als von rechts ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Mann hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen und es kam zur Kollision. Hierdurch stürzte er mit seinem Motorrad zu Boden und verletzt sich. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

7. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird es nur unangekündigte Messstellen geben.

