POL-NOM: Während des Einkaufens bestohlen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, In der Fluth; Donnerstag, 21.04.2022, 07:00 Uhr NORTHEIM (TH) Am Donnerstagmorgen, 21.04.2022, gegen 07:00 Uhr, ist es an der Bushaltestelle im Bereich der Brauereistraße / In der Fluth zu einem Diebstahl eines Mobiltelefons gekommen. Ein 67-jähr. Geschädigter aus einem Northeimer Ortsteil hatte nach einem Telefonat sein Mobiltelefon neben sich auf die Bank der Bushaltestelle gelegt. ...

