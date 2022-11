FW-EN: Patientenrettung über Drehleiter

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 15.11.2022 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 13:34 Uhr in die Höhlenstraße gerufen. Dort brannten ca. 5qm Waldboden. Diese wurden mittels Wasser abgelöscht und im Anschluss mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz endete um 14:04 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

